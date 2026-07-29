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A Parpública, empresa pública que gere as participações do Estado, confirmou ter recebido as duas ofertas no âmbito da terceira e última fase do processo de privatização. Segue-se agora a análise das candidaturas, tendo em conta os critérios definidos no caderno de encargos.

A entidade tem 30 dias para avaliar as propostas e entregar ao Governo um relatório com a apreciação das duas candidaturas. Só depois dessa avaliação será tomada uma decisão sobre o parceiro estratégico escolhido para a TAP.

A corrida ficou assim reduzida aos dois grupos internacionais, depois de outros potenciais interessados terem ficado pelo caminho durante as fases anteriores do processo.

A venda de uma participação da TAP faz parte da estratégia do Governo para encontrar um parceiro que permita reforçar a posição da companhia aérea portuguesa no mercado internacional, aumentar a sua competitividade e garantir o crescimento da operação, sobretudo a partir do aeroporto de Lisboa.

A Air France-KLM e a Lufthansa têm apresentado propostas assentes em diferentes visões estratégicas para a TAP. O grupo franco-neerlandês poderá reforçar a ligação da companhia portuguesa à sua rede europeia e intercontinental, enquanto o grupo alemão poderá integrar a TAP no universo da Lufthansa, que já reúne várias companhias aéreas europeias.

O processo de privatização prevê a venda de uma participação da TAP, mantendo o Estado português uma posição na empresa. A escolha final deverá depender não apenas do valor financeiro das propostas, mas também dos compromissos assumidos para o futuro da companhia, incluindo investimento, manutenção da operação e preservação da importância estratégica da TAP para Portugal.

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