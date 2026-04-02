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No dia em que terminava o prazo para a entrega de propostas não obrigatórias, o grupo franco-holandês Air France-KLM submeteu um documento formal à Parpública, a holding pública portuguesa que gere a venda, manifestando intenção de comprar uma fatia do capital da TAP.

Em comunicado, a empresa afirmou que vê TAP como um parceiro estratégico ideal, destacando a posição geográfica de Portugal e o papel central do hub de Lisboa como porta de entrada para a Europa, América e África. O CEO Benjamin Smith sublinhou que a proposta se enquadra na estratégia de multi-hub do grupo e que a TAP poderia fortalecer a conectividade não só em Lisboa, mas também noutras cidades portuguesas como o Porto, expandindo a rede de destinos do grupo.

Paralelamente, a Lufthansa também formalizou a sua oferta não vinculativa no mesmo dia, reiterando interesse em participar no processo de reprivatização da TAP. A companhia alemã tem vindo a afirmar que pretende manter um papel ativo no mercado europeu e considera a TAP um ativo estratégico, complementando a sua rede de rotas.

O Governo português, refira-se, relançou o processo de privatização da TAP no ano passado, depois de várias tentativas anteriores terem sido adiadas por questões políticas e de mercado. O objetivo agora é vender até 49,9% do capital social da companhia, dos quais 44,9% a um parceiro estratégico do setor e 5% aos trabalhadores, mantendo a maioria estatal no curto prazo.

Além de Air France-KLM e Lufthansa, o grupo International Airlines Group (dono da British Airways e da Iberia) também tinha manifestado interesse em participar no processo. Contudo, recentes informações indicam que a IAG pode não avançar com uma proposta formal, apesar de ter estado entre os potenciais concorrentes desde o início da corrida à TAP.

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