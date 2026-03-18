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O lucro dos CTT subiu 11,4% em 2025, face ao ano anterior, para 50,7 milhões de euros.

Os rendimentos operacionais cresceram 16,3% para 1.288,1 milhões de euros, "um desempenho muito positivo que reflete a consolidação da Cacesa no primeiro semestre, na área de negócio Soluções de comércio eletrónico, o crescimento significativo do Banco CTT (que superou claramente os objetivos para 2025) e a recuperação do Correio e Serviços, muito impulsionada pelo bom desempenho dos Serviços Financeiros devido ao aumento da colocação de dívida pública".

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) ascendeu 198,4 milhões de euros, um aumento homólogo de 23,8%.

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