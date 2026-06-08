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Alexander Zverev, tenista alemão, venceu este domingo o italiano Flavio Cobolli por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5-7) e 6-1, conquistando pela primeira vez um torneio do Grand Slam e tornando-se campeão de Roland-Garros.

Aos 29 anos, Zverev afastou de vez o rótulo de melhor jogador da sua geração sem um grande título. Depois de três finais perdidas e de vários momentos de frustração ao mais alto nível, o número dois mundial encontrou em Paris a redenção que procurava há anos.

A vitória chegou ao fim de quatro horas e 16 minutos de jogo no Court Philippe-Chatrier, palco onde o alemão viveu alguns dos momentos mais marcantes da carreira, tanto pela positiva como pela negativa.

"Este campo é muito especial para mim. Aqui vivi os melhores momentos da minha vida, mas também o pior", afirmou Zverev após o encontro. "Perdi uma final do Grand Slam aqui há dois anos, mas agora finalmente tenho um final feliz."

O triunfo ganha ainda maior significado pelo historial recente do alemão em Roland-Garros. Em 2024 esteve a um passo do título, mas deixou escapar uma vantagem diante de Carlos Alcaraz na final. Dois anos antes, sofreu uma grave lesão no tornozelo durante as meias-finais frente a Rafael Nadal, que o afastou dos courts durante vários meses.

Do outro lado da rede esteve um Flavio Cobolli sem complexos. O italiano de 24 anos disputava a primeira final de um Grand Slam da carreira e esteve muito perto de levar a decisão para outro desfecho.

O italiano, que garantiu a entrada pela primeira vez no top 10 mundial graças à campanha em Paris, chegou a entusiasmar os adeptos franceses com um ténis agressivo e momentos de grande qualidade.

"Alex, se me perguntarem quem merece mais este título, direi sempre que és tu", afirmou Cobolli durante a cerimónia de entrega dos prémios. "Estou feliz por ti, embora também esteja triste porque estive muito perto."

A edição de 2026 de Roland-Garros abriu uma oportunidade única para Zverev. As eliminações precoces de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic deixaram o alemão como principal favorito ao título ainda antes da segunda semana da competição.

Na quarta final de Grand Slam da carreira, o tenista tornou-se o primeiro alemão a conquistar um título individual masculino do Grand Slam desde Boris Becker, vencedor do Open da Austrália há três décadas.

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