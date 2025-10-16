Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Número dois do ranking Challenger Series (CS), circuito de qualificação para o CT, Yo-Yo, atingiu a meia final do Saquarema Pro, no Rio de Janeiro, Brasil, resultado que lhe permitiu, por antecipação, a entrada no circuito mundial de surf em 2026.

Na Praia de Itaúna, as mesmas ondas onde no ano passado viu fugir a inédita qualificação do surf feminino luso, a surfista algarvia de 27 anos afastou, nos quartos de final, a australiana Ellie Harrison, n.º 14 à entrada da 5.ª etapa do CS.

A olímpica em Tóquio2019 e Paris2024, vice-campeã mundial ISA e bicampeã europeia, junta-se a uma galeria onde, até à data, reservada a dois portugueses, Tiago Pires, já retirado, e Frederico Morais, no ativo, a disputar o CS.

Nesta concretização do sonho, perseguido desde 2021, ano de estreia deste circuito secundário, a consistência foi a norma na temporada.

“Meus Deus”, foram as primeiras palavras, em inglês e ainda salgadas, de Yolanda Hopkins, após carimbar o passaporte para o Championship Tour (CT2026), circuito mundial de surf.

“Queria agradecer a toda a gente em Portugal, consegui, finalmente, vamos estar aqui na CT a representar Portugal”, despediu-se em língua portuguesa.

“Estou muito feliz e quero mesmo agradecer a toda a gente por apoiar ano após ano, espero ter representado bem, que vocês estejam felizes”, realçou em declarações às câmaras da WSL após a histórica e inédita qualificação.

Às meias alcançadas na etapa brasileira, foi vice-campeã em Ballito, África do Sul, terceiro lugar no Ericeira Pro, e dois quintos em Newcastle, Austrália e US Open of Surfing, nos Estados Unidos, descartando uma dessas classificações para a contabilidade final, onde se apuram sete surfistas femininas nas quatro melhor etapas das sete paragens do circuito mundial.

“Vou tentar dar o meu melhor no CT, e levar a bandeira portuguesa o mais longe possível”, prometeu.

Pelo meio, entre a exclamação divina e os agradecimentos, Yolanda Hopkins não esqueceu, na hora do triunfo, quem, com ela, trilhou este caminho. “Eu e o meu treinador trabalhamos muitos anos, e não só nós, uma equipa de pessoas atrás de nós, e sem essas pessoas, nós nunca teríamos conseguido”, reconheceu a surfista depois de ter sido transportada em ombros, acompanhada da bandeira portuguesa.

“Sempre dizemos que perdemos como equipa, ganhamos como equipa e esta vez não sou só eu. Faço o trabalho, mas preciso de alguém que me indique direções, me dê apoio, e não posso estar aqui sem essa equipa”, enalteceu também a desportista que ainda procura uma vitória no Challenger Series. “Não posso entrar no CT sem ganhar uma etapa”, sorriu.

