Yolanda Hopkins chega, aos 27 anos, ao Circuito Mundial de Surf. É a primeira surfista portuguesa a qualificar-se para o Championship Tour (CT2026), circuito de elite da Liga Mundial de Surf (World Surf League).

Entra na quase exclusiva galeria do Olimpo das ondas na qual surfaram, até à data, a dois portugueses, Tiago Pires (2008), já retirado e Frederico Morais (2017), ainda no ativo a tentar a requalificação por via do Challenger Series (CS), circuito de qualificação da WSL.

O feito histórico e inédito foi alcançado em Saquarema, no Rio de Janeiro, Brasil, 5.ª etapa do Challenger Series, um ano depois de ter ficado a ver navios, à distância de 290 pontos, e a um lugar da qualificação direta para o circuito principal da Liga Mundial de Surf.

Na pretérita temporada “morreu” na praia, mas desta vez, a onda de Itaúna, um areal aos pés da Igreja de Nossa Senhora de Nazaré, sita no alto de um morro, não foi madrasta para as aspirações portuguesas (em 2021, roubou o sonho de Teresa Bonvalot neste desbravar do caminho do surf feminino português).

Este ano “deu-lhe” não só a qualificação para o World Tour como também a primeira vitória prova secundária da Liga Mundial de Surf ao vencer a jovem basca de 18 anos, Annette Gonzalez Etxabarri.

O COVID-19 e a morte do pai apagam o sorriso

A atual felicidade da algarvia, de Vilamoura, filha de mãe galesa e pai português, contrasta com a dureza da trajetória até à elite da duas vezes vice-campeã mundial dos ISA Word Surfing Games, em 2021 e 2025.

Sorridente, um estado de espírito em permanência mesmo quando a vida nem sempre lhe sorriu, esteve, por duas vezes, às portas do sonho de criança e da entrada na restrita lista de surfistas do Tour.

Não aconteceu, porque a contrariedade teimou em intrometer-se no trajeto da atleta que começou a usar Sequeira após a primeira participação nos Jogos Olímpicos, Tóquio2029, na estreia do surf como modalidade da competição dos 5 anéis.

A primeira pedra no caminho surgiu na suspensão do World Qualifying Series (WQS), o então circuito único de acesso ao WCT, devido à pandemia da COVID-19.

Estava dentro da linha de qualificação na altura da interrupção, mas, na abertura do mundo ao desporto, ficou fora após rearranjo do quadro competitivo e do ranking.

Seguiu-se a morte do pai, no final de 2021. O terramoto emocional voltou a atrasar o que era antecipado que viria acontecer e se adivinhava, mais cedo, ou mais tarde.

Yo-Yo, como é carinhosamente tratada, abanou, mas não partiu e recompôs-se.

Foi gratificada com um wildcard (convite) da WSL para disputar as Challenger Series 2022, após ter ficado a 95 pontos de distância de Rachel Presti, última surfista dentro do cut de qualificação do circuito europeu da WSL - Qualifying Series (QS 2021-2022).

O treinador: o papel de um segundo pai

Neste processo, muito deve à ajuda do seu treinador, John Tanter, ex-surfista britânico, com quem mantém uma relação quase paternal. “Sou um segundo pai”, disse “Dog” aos microfones da WSL na hora dos festejos, no Rio de Janeiro.

A mudança do Algarve para Sines, e São Torpes, praia onde o treinador tem uma escola de surf, “Pig Dog”, serviu de autoestrada para encurtar o caminho da concretização do objetivo de vida.

A paragem num psicólogo australiano, amigo do treinador, para carregar a parte mental, fez outra parte. Mudou-a e moldou-lhe as ambições.

Por fim, uma viagem ao Havai, no final do 2023, fuga à pressão de competição, free surf, cinco horas com a cabeça na água, e a preparação em Porto Rico, no início de 2024, para o Mundial ISA, conferiu-lhe um clique de mudança no foco e na mente.

O diferente mindset culminou no renascimento da surfista e a qualificação para os JO Paris2024 foi o resultado deste encontro com o amor pelo surf e terapia de mar.

O “nós”, e não o “eu”, nas conquistas (e derrotas)

Viveu grande parte da sua vida no Algarve, onde mora a família. A residir em Sines, a distância da mãe, irmã, sobrinhos e cunhado, levou-a, e leva, a perder festas de aniversários e nascimentos de familiares, reconheceu publicamente.

A cada entrevista, fosse num inglês nativo ou em português com sotaque algarvio, de sorriso rasgado, sua marca de água, Hopkins afirmava ter surf suficiente para pertencer à a elite. Hoje, está dentro da competição para a qual trabalhou uma vida.

Ainda não se estreou e já elevou a fasquia até ao topo: ser campeã do mundo, conforme escreveu nas redes sociais após a passagem à meia-final do Saquarema Pro, 5.ª etapa, de sete, do circuito de qualificação para o CT.

Na hora do sucesso de um desporto, acima de tudo individual, diz ser parte de um todo. Nas derrotas e nas vitórias. Reconhecida ao trabalho de equipa, do treinador e não só, o altruísmo leva-a a substituir o “eu” da conquista pelo “nós conquistamos”.

O salto para o colo de quem a acolheu em Sines, John Tranter, é elucidativo do nó da ligação existente, e do reconhecimento.

Duas vezes olímpica e bicampeã europeia

Nesta caminhada, Yolanda Hopkins demorou a arranjar patrocínios, foi obrigava a recorrer ao crownfunding para suportar despesas nas deslocações do WQS, mas manteve sempre uma resiliência própria dos predestinados.

A fase inicial de patinho feio do surf, imagem nada condizente com os desconcertantes olhos azuis e sorriso fotogénico, há muito que se esbateu com os sucessos alcançados.

Duas vezes olímpica, Tóquio2020 e Paris 2024, onde viajou com a sua almofada e conforme confessou ao 24notícias, tem os anéis olímpicos carimbados em tatuagem, para além do diploma (5.º lugar) alcançado na estreia do surf como modalidade olímpica, em águas japonesas. De Paris, no caso de Teahupo’o, Taiti, Polinésia Francesa, regressou com outro diploma olímpico na mão (9.ª), uma concussão na memória e Paris2024 escrito na pele.

Bicampeã europeia do Qualifying Series (QS), 2022-2023 e 2023-2024, circuito europeu da World Surf League de qualificação para o CS, antecâmara a elite mundial, e vice-campeã, em 2019, soma cinco triunfos nesta competição continental.

As irmãs Williams às costas

Em 2023, foi convidada (wildcard) para entrar numa etapa do CT, no Rip Curl Pro Portugal, Supertubos, Peniche. Terminou em 5.º, afastada por Macy Callaghan, o melhor resultado de uma portuguesa na divisão maior do surf mundial.

Para o livro das memórias de Supertubos, fica o duelo, nos oitavos, diante a havaiana Carissa Moore a sua fonte de inspiração, pentacampeã do mundo e medalha de ouro em Tóquio 2020.

Do evento de estreia no Championship Tour guardou para a eternidade a licra branca de competição. Nas costas, escrito o nome de Venus Williams, uma homenagem da WSL às mulheres (Dia Internacional da Mulher).

“Para os wildcards não fizeram licra extra nos heats sobrepostos e escolhi esta que pertencia à Laker Peterson. Sempre tive uma grande inspiração pelas irmãs Williams. Antes (do surf) jogava ténis. Quando comecei, elas mostraram o que era o trabalho duro”, referiu aos jornalistas, em Peniche.

Um só triunfo na Liga MEO

As conquistas externas surgem como rolo compressor. A nível doméstico, encurtam, contudo. A explicação está no início da frase e justificadas pela aposta internacional.

Venceu a Liga MEO, primeira divisão do surf nacional, em 2019. Foi vice-campeã no ano seguinte. A presença tem sido intermitente, por força da aposta nas competições da WSL. Na temporada 2022 e 2023 limitou-se a uma só aparição e não participou no ano passado, nem este ano.

No circuito nacional soma sete triunfos, o primeiro, na Figueira da Foz, em 2019, o último, em 2021, em Ílhavo, na etapa especial feminina da competição doméstica, paragem que venceu em três ocasiões, 2019, 2020 e 2021.

Nas competições nacionais, acrescenta o triunfo na etapa especial feminina no Capítulo Perfeito um evento anual de ondas tubulares disputado em Carcavelos, Cascais.

“Quando chegar ao CT não irei sair de lá”

Sempre se assumiu como “a rapariga um bocadinho fora da caixa”, que gosta de “atacar ondas maiores”, do “mar mexido” e não tem medo de se atirar de cabeça, nem que seja de capacete, à imagem do que fez prova olímpica, na Polinésia Francesa.

A cabeça, é mesmo o segredo a cuidar. E faz toda a diferença. E na cabeça de Yolanda Hopkins, ela é “a melhor surfista do mundo”, disse ao Expresso.

Recentemente, na Ericeira, etapa portuguesa no CS, em conversa com jornalistas, confessou, sem vergonha de assumir, ter uma juventude mental reduzida a metade (“tenho 14 anos”, disse), no comparativo com a idade biológica.

O esforço e dedicação é inversamente proporcional ao pouco mais de metro e meio de corpo. Caracterizada pela sua persistência e trabalho, à resistência demonstrada Yo-Yo juntou a consistência da presente temporada 2025.

A número dois do ranking CS, soma um 2.º lugar (África do Sul), 3.º (Ericeira), dois quintos (EUA e Austrália) e uma final, ganha, a primeira do CS, no Brasil. E ainda faltam duas etapas do calendário anual, a mítica onda de Pipeline, Havai, em janeiro e Newcastle, Austrália, março, onde estará já em modo treino para o CT2026.

Durante o último par de anos, carregou uma promessa às costas. “Digo isto a todos. Quando chegar ao CT, não irei sair de lá. Nunca mais vou sair de lá”, ia afirmando em conversas entre provas. Chegou e a menina que está sempre a rir, vê, finalmente, este lado da vida sorrir-lhe.

CAIXA: “A Yolanda, ainda está o sol para nascer, já está à beira-mar a ver como o mar está”. O olhar dos presidentes da FPS e da ANS

A entrada no circuito mundial de Yolanda Hopkins “não é de espantar”, sublinha Gonçalo Saldanha, presidente da Federação Portuguesa de Surf (FPS).

“A Yolanda, ainda está o sol para nascer, já está à beira-mar a ver como o mar está”, realça. “Se está grande, pequeno, está sempre bom para treino, isso é o que a caracteriza”, destaca em conversa com o 24notícias.

“É uma lutadora e sempre foi”, exclama. “Isto não é estar a pôr quem não o é para trás, mas todos sabemos que a sorte dá muito trabalho”, remata. “Chega lá com mérito”, finaliza, não vendo a qualificação, como “questão do surf feminino ou do masculino”, mas sim, “o surf em geral”, ressalva, Gonçalo Saldanha.

Francisco Rodrigues, da Associação Nacional de Surfistas (ANS), surfa na mesma espuma de elogios. “A Yolanda é exemplo de resiliência, esforço e compromisso”, descreve. “Isto serve de referência tanto para surfistas, como qualquer outro desportista que ambicione chegar ao alto nível”, acrescenta ao 24noticias.

“É energia pura e disciplina”, exclama o responsável da ANS, estendendo as felicitações “à equipa, liderada pelo treinador”, John Tranter.

Para lá da qualificação da primeira portuguesa para o CT, os dois responsáveis do surf nacional não esquecem Francisca Veselko e Teresa Bonvalot, “bem posicionadas” e “muito vivas” na luta pela qualificação, recordam Gonçalo Saldanha e Francisco Rodrigues, respetivamente.

