Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Yann Karamoh chegou esta tarde de quarta-feira ao Porto para assinar pelos dragões. O futebolista vai agora realizar exames médicos antes de rubricar contrato válido até final da temporada.
O extremo de 27 anos estava sem clube, razão pela qual pode assinar pelos azuis e brancos nesta altura.
O futebolista, refira-se, foi orientado por Francesco Farioli, técnico do FC Porto, no Karagumruk, da Turquia, e pelo adjunto Lino Godinho no Torino, na época passada.
A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.
Comentários