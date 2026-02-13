Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Takamoto Katsuta (Toyota) é o líder do Rali da Suécia, após dois dias de competição. O japonês conseguiu superiorizar-se a Elfyn Evans (Toyota), na parte da tarde, para terminar o dia com 2,8 segundos de vantagem. Katsuta venceu duas das seis Provas Especiais de Classificação (PEC), vitórias conquistadas nas passagens da parte da tarde.

A completar o pódio, e o 1-2-3 para a Toyota, Sami Pajari está a 19,4 segundos do segundo lugar e com uma vantagem de 23,7 segundos perante Esapekka Lappi (Hyundai), o melhor colocado da marca sul-coreana.

O líder do campeonato do mundo, Oliver Solberg (Toyota), não teve o dia que esperava. O jovem sueco começou como líder, mas erros ditaram que no final do dia fosse apenas sexto classificado à geral, a 51 segundos da primeira posição de Katsuta.

No que toca à categoria WRC3, o navegador português Hugo Magalhães não teve o dia que esperava, tendo ficado logo antes do arranque para o primeiro troço do dia, como explicou nas redes sociais.

O Rali da Suécia continua no dia de amanhã, com cerca de 100 quilómetros cronometrados, e sete PEC para disputar.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.