O evento, organizado pela Workwell, volta a juntar centenas de empresas para promover a atividade física e o bem-estar nas organizações. “As empresas estão cada vez mais conscientes de que o bem-estar não é um luxo, mas um fator essencial para a motivação e o desempenho das equipas”, afirmou Tiago Santos, CEO da Workwell, acrescentando que esta edição “marca um novo ciclo, mais colaborativo, mais aberto e ainda mais focado na experiência das pessoas”.

Entre as novidades de 2026 está o Wellbeing Summit, que terá lugar a 21 de maio, em Lisboa, e funcionará como pré-abertura oficial dos jogos. O encontro reunirá líderes empresariais, especialistas e figuras públicas ligadas ao bem-estar corporativo para debater temas como a saúde emocional e a liderança positiva.

Os embaixadores Isabel Silva e Nuno Delgado voltam a integrar o evento. A apresentadora sublinha que o projeto “DoBem” vai trazer uma abordagem mais holística à zona wellness, com atividades de mindfulness, ioga, alimentação saudável e práticas de autocuidado.

“O ‘DoBem’ nasce da convicção de que o bem-estar começa em cada um de nós e pode contagiar equipas inteiras. Nos Wellbeing Games queremos mostrar que é possível cuidar de si e, ao mesmo tempo, fortalecer laços dentro das empresas”, destacou Isabel Silva, em comunicado.

O evento mantém as suas três áreas principais: Sports (com modalidades como futebol, corrida, voleibol e padel), Wellness (com masterclasses e experiências dedicadas ao bem-estar integral) e Jogos sem Fronteiras (com desafios cooperativos entre equipas).

Com uma forte vertente solidária, parte do valor das inscrições reverterá para instituições como a Romã Azul e a Associação Salvador.

“Os Wellbeing Games são um reflexo daquilo em que acreditamos: empresas mais humanas, equipas mais felizes e uma sociedade mais equilibrada. Queremos que cada participante saia deste evento mais leve, mais unido e com vontade de continuar a fazer o bem”, concluiu Tiago Santos.

Pode fazer-se a pré-inscrição de uma empresa aqui.

