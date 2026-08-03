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O guarda-redes Vozinha chegou finalmente ao Chile, onde vai formalizar a transferência para o Colo-Colo, colocando um ponto final nas dúvidas que marcaram os últimos dias em torno do seu futuro.

À chegada a Santiago, o internacional cabo-verdiano mostrou-se satisfeito por concretizar a mudança para o histórico emblema chileno, depois de sucessivos adiamentos na viagem e de rumores que o apontavam ao futebol marroquino.

"Estou muito feliz por estar finalmente aqui. Agradeço aos adeptos a paciência e o carinho que demonstraram durante todo este processo."

Vozinha, de 40 anos, tornou-se uma das grandes figuras do Mundial 2026, graças às exibições ao serviço de Cabo Verde, despertando o interesse de vários clubes após terminar contrato com o Desportivo de Chaves. O Colo-Colo acabou por garantir a contratação do experiente guarda-redes, que deverá assinar um contrato de curta duração com opção de prolongamento.

Nas últimas semanas, a transferência esteve envolta em alguma incerteza. A chegada ao Chile foi adiada por três vezes e chegaram a surgir notícias que davam conta do interesse do RS Berkane, de Marrocos. Apesar disso, o negócio com o Colo-Colo nunca caiu e acabou por ser concretizado.

Outra curiosidade prende-se com o nome que o jogador irá utilizar. Embora seja conhecido internacionalmente por "Vozinha", os regulamentos do futebol chileno impedem, em princípio, a utilização de alcunhas nas camisolas, obrigando ao uso do apelido. O Colo-Colo continua, contudo, a tentar obter uma autorização especial para que o guarda-redes possa manter o nome pelo qual se tornou famoso durante o Campeonato do Mundo.

A oficialização da contratação deverá acontecer nas próximas horas, depois de concluídos os exames médicos e assinada toda a documentação necessária.

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