O líder da Visma–Lease a Bike voltou a impor-se em alta montanha, somando o segundo triunfo em etapas deste género, ao vencer no alto de Corno alle Scale, com o tempo de 4:20.21 horas. Vingegaard deixou para trás o austríaco Felix Gall (Decathlon), segundo a 12 segundos, enquanto o italiano Davide Piganzoli foi terceiro, a 34.
Quinto classificado na etapa, a 41 segundos do vencedor, Afonso Eulálio conseguiu segurar a “maglia rosa” e reforçar a liderança da geral, que agora comanda com 2.24 minutos de vantagem sobre Vingegaard e 2.59 face a Gall, que fecha o pódio.
A Volta a Itália cumpre esta segunda-feira o segundo dia de descanso da edição 109, regressando à estrada na terça-feira com um contrarrelógio de 42 quilómetros, maioritariamente plano, entre Viareggio e Massa.
