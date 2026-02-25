Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A prova foi apresentada esta quarta-feira na Bolsa de Turismo de Lisboa e mantém a base operacional na Exponor, em Matosinhos. O arranque competitivo será precedido pelo shakedown, a 6 de maio, em Baltar, enquanto a partida oficial acontece em Coimbra.

O percurso passa por troços emblemáticos no Centro, como Mortágua, Arganil, Lousã e Góis, estendendo-se depois ao Norte, com especiais em Felgueiras, Amarante, Cabeceiras de Basto, Paredes e a superespecial de Lousada. As decisões finais ficam reservadas para Fafe e Vieira do Minho.

Para Carlos Barbosa, presidente do Automóvel Club de Portugal, a edição deste ano do Vodafone Rally de Portugal surge ainda mais forte. “É um orgulho continuar a ver Portugal e este rally no pelotão da frente dos ralis mundiais, com uma visibilidade que chega a todo o mundo. Estamos seguros que 2026 será mais uma grande edição, com este espírito português tão característico e com a paixão dos adeptos, que é o verdadeiro combustível para esta prova”.

Durante a apresentação foram também divulgados os dados do impacto económico da edição de 2025. Segundo um estudo da Universidade do Algarve, o Rally gerou 193 milhões de euros de impacto económico e atraiu cerca de um milhão de espectadores, confirmando-se como um dos maiores eventos desportivos e turísticos realizados em Portugal.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.