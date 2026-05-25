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Mais do que um resultado desportivo, a vitória foi descrita como um “conto de fadas” que marcou o futebol português e que colocou o emblema de Torres Vedras no centro das atenções mundiais. A conquista ganha ainda maior relevância tendo em conta o contexto competitivo exigente, com o clube a gerir também a participação no play-off de subida.

A repercussão foi imediata fora de portas. Em Espanha, os principais jornais destacaram “a coragem de David contra Golias”, sublinhando o carácter improvável da vitória. Em Inglaterra, a imprensa desportiva enalteceu a “mística do futebol português”, enquanto no Brasil a final foi comparada a algumas das maiores surpresas da história do futebol sul-americano.

Também noutros mercados europeus, como a Eslováquia e a Turquia, o nome de Torres Vedras passou a ser associado a uma das maiores histórias de superação da época, com destaque para a dimensão emocional e inesperada do triunfo.

A conquista no Jamor já é apontada como um dos momentos mais marcantes da história recente do clube, 70 anos depois da sua última presença numa final da prova rainha, reforçando o estatuto do Torreense como protagonista inesperado do futebol português.

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