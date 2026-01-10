Num encontro que ficará marcado na história do clube vitoriano, o Sp. Braga adiantou‑se no marcador aos 17 minutos, através de um livre direto convertido por Mario Dorgeles. O Vitória reagiu na segunda parte, aos 59 minutos, Samu Silva converteu uma grande penalidade para restabelecer a igualdade, e já aos 83, Alioune Ndoye, também suplente utilizado, marcou o golo decisivo após um canto convertido por Samu Silva.

A final, que opôs dois clubes do Minho num dérbi inédito pela conquista de um troféu nacional, coroou a primeira vitória do Vitória de Guimarães na Taça da Liga, um título que se junta ao palmarés do clube após a Taça de Portugal conquistada em 2012/13.

A competição, na sua 19.ª edição, decorreu sob o formato de ‘final four’, com as meias‑finais e a final disputadas no mesmo local. O Vitória de Guimarães chegou à final após eliminar o Sporting, enquanto o Sp. Braga ultrapassou o Benfica na outra meia‑final.