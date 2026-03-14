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Segundo os dados apurados até 4 de janeiro, correspondentes à primeira volta das competições profissionais, o número global de ocorrências caiu de 3096 para 1951. A diminuição abrangeu várias tipologias de incidentes, incluindo o uso de pirotecnia, que passou de 2014 para 1225 casos, bem como as ofensas à integridade física, que desceram de 50 para 42 ocorrências.

Também se registaram menos situações de injúrias e ameaças, que passaram de 64 para 44, e uma redução expressiva das participações em rixa, de 15 para apenas um caso no período em análise. Os incidentes relacionados com incentivo à violência, racismo e xenofobia diminuíram igualmente, de 30 para 21.

"É uma redução bastante significativa em todas as áreas", sublinhou Gonçalo Pereira, comissário e coordenador do PNID, considerando que os números colocam Portugal como um "caso de estudo positivo" no contexto europeu da segurança em eventos desportivos.

Apesar disso, o responsável alertou para o crescimento dos chamados grupos casuals, adeptos que evitam símbolos clubísticos para escapar ao controlo policial e cujo objetivo principal é o confronto físico. "Estes grupos têm o foco na violência e não no apoio ao clube", explicou, acrescentando que se trata de uma tendência europeia que exige vigilância reforçada.

Até 22 de fevereiro, estavam interditos de aceder a recintos desportivos 437 adeptos em Portugal, no âmbito de decisões judiciais e da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD). Com o Mundial de 2030 no horizonte, a PSP tem reforçado a cooperação internacional e a formação de agentes especializados, apostando numa estratégia que combine prevenção, diálogo e intervenção firme sempre que a ordem pública seja posta em causa.