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No podcast O Código Farioli, da Rádio Renascença, com emissão marcada para 3 de maio, o presidente do FC Porto explica que foi durante a passagem de Farioli pelo Nice, em França, que passou a reconhecer o perfil inovador do treinador.

“Eu ganho consciência do treinador Francesco Farioli mais pelo seu trabalho em França. Aí afirmou-se finalmente como alguém revolucionário, nas ideias, no método e na forma de liderança”, referiu Villas-Boas.

O dirigente portista acrescenta que o percurso do italiano no Ajax reforçou essa perceção, apesar do desfecho da temporada nos Países Baixos. “Havia um treinador que merecia ter tido sucesso no Ajax, mas se tivesse tido, seguramente não estaria no FC Porto”, afirmou, lembrando a perda de uma vantagem significativa na reta final do campeonato neerlandês.

Ainda assim, Villas-Boas rejeita que esse episódio diminua a avaliação do treinador. “A forma como termina esse campeonato não invalida a qualidade do treinador, o seu método e a forma como lutou até ao fim”, sublinhou.

Com o FC Porto a um passo do título nacional, o presidente portista mantém a prudência. “Quero celebrar no fim do campeonato com o título nas mãos. Vamos jogo a jogo, sabendo que ainda teremos dificuldades”, afirmou.

Os dragões podem sagrar-se campeões já na próxima jornada, quando receberem o Alverca.

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