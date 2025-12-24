Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Villas-Boas reagiu às palavras de Varandas, que falou em “histeria coletiva” e defendeu que a “arbitragem é livre”, lembrando que o Sporting foi beneficiado em lances recentes, nomeadamente no jogo com o Santa Clara, para a Taça de Portugal. Segundo o presidente do FC Porto, Varandas reconheceu ter sido beneficiado nos Açores, mas ignorou outros episódios semelhantes que favoreceram o clube leonino.

No texto, o dirigente dos dragões recorda um episódio da época passada frente ao Estoril, em que Pepê interrompeu uma jogada com perigo iminente de golo para prestar assistência a um adversário lesionado. Villas-Boas sublinha que esse gesto foi amplamente elogiado e distinguido pela Liga e pela Federação Portuguesa de Futebol como ato de fair play do ano.

O presidente portista criticou duramente a atuação do VAR no lance que resultou num penálti a favor do Sporting nos Açores, referindo uma falha prolongada do sistema e uma decisão que considerou incompreensível. Para Villas-Boas, o episódio justificaria uma auditoria profunda à tecnologia VAR e aos critérios de arbitragem utilizados nesta época.

André Villas-Boas dirigiu também críticas ao capitão do Sporting, Morten Hjulmand, defendendo que o jogador deveria ter admitido que o penálti foi conquistado de forma indevida. Na sua opinião, ao não o fazer, o médio acabou por alinhar com o discurso que classifica como hipócrita por parte da liderança sportinguista.

No final do editorial, o presidente do FC Porto traçou uma linha identitária entre os dragões e os rivais, afirmando que o clube se distingue historicamente como uma força que enfrenta os “poderes instalados” do futebol português, valorizando o seu percurso nacional e internacional e a defesa dos seus jogadores, técnicos e conquistas.

