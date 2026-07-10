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“Com esta qualidade, temos tudo. Podemos valorizar o espetáculo, os jogadores e a nossa Seleção. É um grande orgulho que tenho de treinar a Seleção. Sou orgulhoso de tudo o que é português, de ser português”, disse o selecionador nacional, Jorge Jesus. “Não vamos facilitar nem ter receio de confrontar seja quem for”, acrescentou durante a apresentação.

O selecionador nacional, de 71 anos, desvalorizou a idade e garante sentir-se com 50 anos. "Gosto de assumir responsabilidades quando tenho certezas da matéria-prima que tenho. Estou habituado a essa pressão, estamos preparados para começarmos a traçar um novo caminho".

Jorge Jesus revelou ainda não ter falado com Cristiano Ronaldo e acrescentou que o capitão nunca vai ser um problema para a Seleção Nacional. "É um símbolo do futebol português, da Seleção, um símbolo de Portugal. É fácil trabalhar com ele desde que ele perceba até onde pode chegar, relação treinador-jogador". O treinador revelou ainda que, havendo condições, vai convocar Cristiano Ronaldo.

Já o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, garantiu que a apresentação de Jesus é o início de uma nova etapa. "Inicia-se uma nova era que marca o início de uma cultura de vitória bem definida”, disse Pedro Proença, recordando que Portugal venceu o Euro 2016 há precisamente 10 anos.

"A chegada de Jesus representa uma cultura de grandeza. O novo selecionador entronca no perfil que desejamos: liderança, ambição e resultados”, afirmou o presidente da FPF, considerando que Jorge Jesus "é um treinador líder, unânime, um dos melhores da nossa história, um treinador com identidade”.

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