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Há desafios que podem redefinir carreiras e Mariana Lobato prepara-se para enfrentar, durante os próximos 12 meses, um dos maiores do seu percurso desportivo.

Entre 1 de setembro e o início do verão de 2027, a velejadora olímpica (Londres2012) integra um projeto internacional que combina duas das mais exigentes competições da vela oceânica: uma travessia transatlântica entre os Estados Unidos da América e França e uma volta ao mundo de seis etapas, com partida de Espanha, travessia pelos mares do Sul, passagem por Cascais antes de finalizar no Mar Vermelho.

A campanha e barco (IMOCA 60) apresentados em Lorient, França, junta a portuguesa de 38 anos novamente ao skipperfrancês Paul Meilhat, 44, com quem partilhou tripulação na edição de 2023 (4.ª classificada) da The Ocean Race, viagem de circum-navegação.

Sob o nome de United by the Ocean, o projetro alia a componente competitiva à sensibilização ambiental e recolha de dados para a investigação científica dos oceanos em parceria com a ONG Surfrider Foundation Europe.

Atravessar o Atlântico

A Ocean Race Atlantic, edição inaugural da travessia transatlântica, é o primeiro desafio de Mariana Lobato.

Sem escalas, reservada à classe IMOCA 60, a regata é disputada por equipas mistas, duas velejadoras, dois velejadores e repórter de bordo. Larga de Nova Iorque, a 1 de setembro e chega dia 9 a Lorient (França), um dos epicentros mundiais da vela oceânica.

A travessia funcionará como verdadeiro teste e preparação para um objetivo maior da campanha encabeçada por Lobato e Meilhat que culminará, no primeiro semestre de 2027, na The Ocean Race Around the World, nova volta ao mundo em vela, sucessora da antiga Whitbread Round the World Race (1973–1998) e ex-Volvo Ocean Race (2001–2018).

Foi nesta competição que atravessa oceanos que, em 2022-2023, Mariana Lobato inscreveu o seu nome numa das mais importantes páginas da vela lusa.

Integrada na equipa Biotherm, liderada por Paul Meilhat, tornou-se a primeira velejadora portuguesa a participar na mais emblemática regata de circum-navegação.

Fez quatro etapas, uma participação curiosa que a levou a velejar em duas equipas e duas classes distintas.

Na primeira ligação, Alicante, Espanha, a Cabo Verde, participou, a convite excecional, a bordo do barco português Mirpuri Foundation Racing Team (classe VO65).

Estreou-se na Biotherm (IMOCA60) na ligação Itajaí (Brasil) a Newport (EUA). Deste porto norte-americano completou a travessia atlântica até Aarhus (Noruega) e juntou-se à equipa para completar a última etapa, Haia (Países Baixos) a Génova (Itália).

A segunda volta ao Mundo, o mesmo parceiro

mariana lobato créditos: DR

Quatro anos depois, regressa à travessia dos oceanos.

O percurso da 15.ª edição da antiga Volvo Ocean Race parte de Alicante, Espanha, a 17 de janeiro, rumo aos mares do Sul, com escalas na Nova Zelândia (Auckland) e Brasil (Itaji). Viaja para norte, St. Pete-Clearwater, na Florida, antes da inédita travessia do Atlântico até Cascais.

Depois de Lisboa ter recebido três escalas (2012, 2014 e 2017) da ex-Volvo Ocean Race, a Baía de Cascais estreia-se na rota e será a penúltima paragem, em finais de maio, início de junho 2027. Antecede a Grand Final, no Mar Vermelho, Arábia Saudita, em julho, local onde a competição termina pela primeira vez.

Apelo às empresas portuguesas

O anúncio formal do barco e da campanha, não significa, contudo, projeto fechado.

“Anunciámos a equipa para a Ocean Race e vamos também fazer a volta o mundo, mas estamos à espera de confirmações de outros sponsors para terminar a parte financeira”, explicou Mariana Lobato ao 24noticias.

O orçamento situa-se “entre os três e seis milhões de euros" assumiu em declarações à Lusa. Uma exigência que obriga a encontrar mais parceiros financeiros.

Nesse sentido, a velejadora apela às empresas portuguesas. “Depois de levar a bandeira de Portugal pelo mundo, quero agora contar esta história ao lado de marcas portuguesas que queiram embarcar nesta aventura”, sublinhou, em comunicado.

Após ter sido a primeira portuguesa na volta ao mundo, edição de 2002-2023 da Ocean Race, em 2027 será “a única velejadora portuguesa e o único português a bordo”, garantiu. “Possivelmente farei as etapas todas, ainda não está decidido. Talvez pare uma (etapa)”, avançou ao 24noticias.

Em relação a esta nova aventura náutica diz ser “um dos desafios mais interessantes que tenho feito até hoje”, reconhece. “São bastantes dias, meses de mar (sete)”, continuou Mariana Lobato, paramédica de formação, mãe de três filhos, casada com o também velejador, António Fontes.

Apesar da dimensão individual, parte para esta dupla jornada com intuito de sempre de “trabalho de equipa”, adiantou Mariana Lobato para quem “a superação em alto mar é sempre aquele desafio que gosto de superar”, apontou.

Por agora, a dupla Meilhat-Lobato, procuram cozinhar as tripulações. O francês Benjamin Ferré é o primeiro nome anunciado.

A composição internacional da equipa deverá partir da paridade de género (50-50), mandatória na ligação dos EUA a França e deverá ser replicada na mítica viagem de volta ao mundo, marco incomum neste tipo de regatas offshore.

Os testes de mar arrancam este mês. A tripulação deve rumar a Nova Iorque em meados de agosto, uma travessia atlântica que serve de último treino e preparação para a The Ocean Race Atlantic, cuja partida está agendada para 1 de setembro.

Percurso sólido na vela oceânica

mariana lobato créditos: DR

Campeã mundial de Match Race (2013), competição costeira, Mariana Lobato construiu, nos últimos anos, um percurso sólido na vela offshore portuguesa.

Esta será a quarta aventura de Lobato em regatas oceânicas. Venceu a Ocean Race Europe, em 2021, com a equipa da Mirpuri Foundation (VO65), no ano inaugural da competição.

Em 2025, sagrou-se vice-campeã europeia (Ocean Race Europe) em IMOCA ao lado do francês Yoann Richomme na equipa Paprec Arkea, uma edição que abençoou Matosinhos com uma fly-by (passagem rápida).

Avança para a segunda volta ao mundo e, de novo, ao lado de Paul Meilhat, velejador mais conhecido pela vela solitária, vencedor da Rota do Rum e medalha de ouro na Ocean Race Europe 2025.

"É fantástico navegar novamente com o Paul e voltar a preparar-me para estes eventos da The Ocean Race", confessou Mariana Lobato no comunicado.

“Chegar ao ponto de podermos lançar a campanha com confiança é um grande marco. Hoje celebramos isto, mas amanhã voltamos ao trabalho para ter tudo pronto. A melhor forma de levar um projeto como este até à linha de partida é começar e ir enfrentando os desafios um de cada vez”, concluiu.

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