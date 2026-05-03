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Apesar da estrutura portista ter definido previamente que não haveria festa formal no imediato, nas imediações e no Estádio do Dragão a festa foi grande, com milhares de adeptos na Alameda.

Com palco montado, os jogadores do plantel portista celebraram com milhares de adeptos presentes.

Para além do desfile, foi também transmitido um vídeo com os melhores momentos de Jorge Costa como jogador e dirigente do FC Porto, uma bandeira iluminada com o único foco de luz desceu até ao relvado e foi entregue ao presidente do clube André Villas-Boas, com um estádio inteiro a gritar e cantar por Jorge Costa, sendo que o treinador portista, Francesco Farioli, foi dos primeiros a dedicar o Campeonato ao antigo internacional português.

“A nossa força durante a época foi o Jorge. Uma das coisas que ele disse no início da época é que tínhamos uma equipa outra vez. Demos tudo o que tínhamos para vencer e em pequenas coisas deu para ver a sua presença, os dois cortes em cima da linha são o ADN do Jorge Costa. Fisicamente não está connosco, mas está connosco em pensamento. O Jorge ajudou-nos com algumas defesas”, disse o treinador italiano na zona de entrevistas rápidas, numa ideia que voltou na conferência de imprensa.

Também fora do país houve celebrações portistas. Em Los Angeles, a Lusa encontrou uma executiva radicada nos EUA que era sócia do FC Porto e ia a todos os jogos no Dragão quando estava em Portugal.

"Não tenho mais portistas comigo portanto o festejo é por casa", disse Anita Rocha, "este ano estava convencida que era nosso, apesar de, no geral, os três grandes, Porto incluído, terem sido algo fracos", considerou.

Em Los Angeles, onde a comunidade portuguesa está dispersa, Rocha segue menos o campeonato do que antes. "Mas quando começa a ver-se o fim, começo a ver mais jogos", indicou.

Miguel Oliveira é outro dos adeptos portistas da comunidade portuguesa e celebrou em Long Beach: "Sempre que o Porto ganha o campeonato, faz-me lembrar o meu avô", contou à Lusa. "Foi ele que me deu a minha primeira t-shirt às riscas azuis e brancas com o dragão no peito. Já lá vão 48 anos, mas lembro-me como se fosse ontem".

Mais de duas dezenas de portugueses reuniram-se sábado na Casa do Porto da Venezuela - Filial 43(CDPV), para ver o jogo entre o FCP Porto e o Alverca e festejar a conquista do 31.º título de campeão nacional.

"Viemos aqui, depois de quatro anos para ver o jogo, para ser campeões e fomos campeões. Era isto que todo o portista desejava e que nós, que estamos longe da terra, longe do Porto, festejamos", disse à Lusa o presidente da CDPV, sublinhando que a distância física contrasta com "o coração pertinho" do clube.

"Não conseguimos marcar o segundo golo e sofremos até o último minuto. Pensei que seria fácil, mas não o foi. De qualquer maneira, está garantido, somos campeões, e no Norte tudo está normal", disse.

Por outro lado, Alvarinho Moreira, ex-presidente da Casa do Porto na Venezuela, explicou que os portistas na Venezuela estão "extremamente felizes". "Foi, digamos assim, o regresso aos bons velhos anos do passado, que é voltar a ser campeão nacional de Portugal com todo o mérito", disse.

Alvarinho Moreira felicitou o presidente e a direção do clube, "especialmente os portistas" emigrados que, no seu entender "sofreram muito mais, do que aqueles que vivem lá perto de estádio.

"Reunimos hoje duas dezenas de portistas que assistimos ao jogo, com amor e paixão, com emoção e com esse sentimento extraordinário de vencer. É esse o nosso [dos adeptos dos FCP] destino: vencer e o céu azul e branco é o limite", disse, antes de reconhecer que "o campeonato foi extremamente difícil, muito competitivo".

"A Liga dos Campeões vai trazer prestígio e também muitos milhões de euros, vamos seguramente conseguir contratar melhor, ter melhor jogadores", disse frisando que o treinador Francesco Farioli conseguiu reunir e montar uma equipa vitoriosa.

"Esta é uma vitória de todos. A vitória do FCP muitas vezes é a única alegria que temos para passar o fim de semana e mais uma vez em 50 jogos tivemos 38 fins de semana com vitórias, com alegrias, o que para nós emigrantes portugueses, é extremamente importante", concluiu.

Com a conquista do título, o FC Porto chegou ao seu 87.º troféu oficial no futebol sénior masculino, um marco que o coloca lado a lado com o Benfica no topo do palmarés global do futebol português.

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