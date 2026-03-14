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Este resultado supera os 14.795 votos registados na reeleição de Frederico Varandas, a 5 de março de 2022, quando concorreu contra Nuno Sousa e Ricardo Oliveira. No entanto, fica abaixo do recorde de 22.510 votantes na primeira eleição de Varandas, a 8 de setembro de 2018, frente a João Benedito, José Maria Ricciardi, José Dias Ferreira e Fernando Tavares Ferreira. Também é inferior aos 18.755 votos da reeleição de Bruno de Carvalho, em 4 de março de 2017, em que também se candidatou Pedro Madeira Rodrigues, segundo dados avançados pelo Record.

João Palma, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, anunciou os resultados e disse que este era o seu último ato antes de dar posse aos novos orgãos sociais, agradecendo aos sócios.

O ato eleitoral decorreu no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, entre as 09h00 e as 20h00. Dos 75.817 sócios com direito de voto, resultam 303.324 votos, já que no Sporting cada associado tem um número de votos proporcional à sua antiguidade.

Frederico Varandas, atual presidente e recordista de troféus nacionais no futebol masculino do clube (nove no total), candidata-se a um terceiro mandato, encabeçando a Lista B. Bruno Sorreluz, também conhecido como Bruno Sá, apresenta-se pela primeira vez como candidato à presidência do clube, liderando a Lista A.