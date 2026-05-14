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Segundo o JN, a empresa promete "um serviço especial longo e abrangente, assegurando à família portista um transporte seguro antes e depois das comemorações".

O reforço da operação começa às 13 horas, mais de duas horas antes do jogo Porto-Santa Clara, que terá início às 15.30 horas, com a Linha Verde (C) a ser prolongada até à estação Estádio do Dragão.

Após o desafio, todos os caminhos vão dar à estação da Trindade, que é a mais próxima do ponto alto dos festejos. Por razões de segurança, as estações dos Aliados (a partir das 17.30 horas) e de São Bento (a partir das 21.30 horas) vão encerrar no sábado. Partindo do Dragão, e até às 20 horas, estão garantidas viagens de quatro em quatro minutos com destino à Trindade.

Antes de chegar aos Aliados, a comitiva azul e branca vai viajar de barco até à zona da Ribeira, onde ocorrerá um primeiro momento de fogo de artifício, na Ponte Luís I, cuja circulação pedonal no tabuleiro de cima ficará vedada entre as 18.30 horas e as 22.30 horas.

Devido ao fogo de artifício, e por motivos de segurança, a circulação da Linha Amarela (D) estará condicionada entre as 21.30 horas e as 22 horas, não cruzando o rio e funcionando em dois eixos: Hospital de São João-Trindade e Jardim do Morro-Vila d'Este, em ambos os sentidos.

Após a receção dos campeões nacionais na Câmara Municipal, seguida da ida à varanda dos Paços do Concelho para os aplausos da multidão, a operação do metro vai estender-se até altas horas.

A Metro do Porto garante estar "preparada para fazer face às necessidades de mobilidade de todos os cidadãos da Área Metropolitana e tem preparada a extensão da operação até às 3 horas da madrugada de domingo, com as últimas partidas a iniciarem-se depois das 2 horas".

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