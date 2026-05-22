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Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP refere que o policiamento teve início a 20 de maio, com medidas de controlo nos acessos às imediações do estádio e aos parques de estacionamento, incluindo vigilância reforçada à circulação de viaturas pesadas não autorizadas.

A PSP informa ainda que não serão permitidas reservas de estacionamento para montagem de tendas e outros equipamentos nos parques do Jamor. Também a Avenida Pierre de Coubertin terá estacionamento proibido na totalidade, sendo encerrada ao trânsito no dia do jogo.

Segundo a força policial, a operação assenta em três vetores estratégicos: visibilidade, para reforçar o sentimento de segurança; mobilidade, garantindo capacidade de resposta rápida e fluidez da circulação; e necessidade, através da utilização proporcional e preventiva dos meios policiais.

Relativamente aos acessos ao estádio, a PSP aconselha os adeptos do Sporting CP a utilizarem o lado norte do recinto, através dos parques 2 e 3, com acesso vindo da A5. Já os adeptos do SCU Torreense são aconselhados a aceder pelo lado sul, utilizando o parque 1, através da A9 (CREL), em direção à marginal/Algés.

A PSP recorda ainda que constitui crime a distribuição e venda de bilhetes falsos, danos em transportes públicos ou equipamentos utilizados pelo público, participação em rixas relacionadas com o evento desportivo e a entrada não autorizada no relvado.

No comunicado é também destacado o enquadramento legal relativo ao uso e posse de artigos de pirotecnia, incluindo crimes e contraordenações associados a diferentes categorias destes materiais.

A autoridade policial aconselha os adeptos a privilegiarem os transportes públicos, deslocarem-se com antecedência, seguirem a sinalização existente caso utilizem viatura própria, evitarem transportar malas ou mochilas para o recinto e não se dirigirem ao estádio sem bilhete válido.

A PSP apela ainda à adoção de comportamentos responsáveis e de fair play, de forma a evitar conflitos ou perturbações da ordem pública. Em caso de necessidade, os cidadãos podem contactar o 112 ou o número do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (217 654 242).

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