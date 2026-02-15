Pinto da Costa morreu aos 87 anos, após uma longa luta contra um cancro da próstata, que o próprio assumiu publicamente como maligno. Associado do FC Porto durante 71 anos, integrou os órgãos sociais durante mais de seis décadas e liderou o clube durante 42 anos consecutivos, deixando um legado considerado único no desporto português e europeu.

No dia em que se assinala o primeiro aniversário da sua morte, o FC Porto lançou um memorial digital, concebido para preservar e dar a conhecer a dimensão das homenagens prestadas pelo universo azul e branco. Segundo o clube, a plataforma permite “a qualquer pessoa, em qualquer lugar, perceber rapidamente a dimensão do tributo” feito a Pinto da Costa.

O memorial recorda a obra deixada pelo histórico dirigente, refletida na conquista de 2594 títulos em várias modalidades, com especial destaque para os 69 troféus no futebol, e documenta ainda o crescimento sustentado do FC Porto ao longo das quatro décadas da sua presidência. O espaço digital reúne testemunhos, mensagens e imagens, bem como o processo de construção do memorial permanente, assinalando um ano de memória de uma das figuras mais marcantes da história do clube e da cidade do Porto.