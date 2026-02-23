Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, o organismo que rege o futebol europeu esclarece que esta suspensão tem caráter provisório e "não invalida qualquer decisão que possa ser tomada posteriormente, após a conclusão da investigação em curso e a sua respetiva apresentação aos órgãos disciplinares da UEFA". Ou seja, a sanção agora aplicada não constitui ainda uma decisão final sobre o caso.

O castigo está relacionado com as denúncias apresentadas por Vinícius Jr, que afirmou ter sido alvo de insultos racistas durante o jogo entre Benfica e Real Madrid. Segundo o avançado brasileiro, Prestianni ter-lhe-á dirigido a expressão "mono" (macaco, em espanhol).

A UEFA encontra-se a investigar os acontecimentos, podendo vir a aplicar sanções adicionais caso se confirmem as acusações. O Benfica ainda não reagiu oficialmente à decisão do organismo europeu.

