Com esta decisão, o jogador argentino continua suspenso provisoriamente e não poderá estar no jogo frente ao Real Madrid.

A UEFA anunciou esta terça-feira a suspensão preventiva de Gianluca Prestianni por um jogo, na sequência de alegados comportamentos discriminatórios.

O castigo está relacionado com as denúncias apresentadas por Vinícius Jr, que afirmou ter sido alvo de insultos racistas durante o jogo entre Benfica e Real Madrid. Segundo o avançado brasileiro, Prestianni ter-lhe-á dirigido a expressão "mono" (macaco, em espanhol).

