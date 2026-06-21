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Donald Trump recorreu à sua plataforma Truth Social para deixar um aviso direto ao Irão, responsabilizando Teerão pelas ações do Hezbollah no Líbano.

"Irão deve parar imediatamente os seus representantes altamente pagos no Líbano de causar problemas. Se não o fizer, voltaremos a atingir o Irão com muita força, tal como fizemos na semana passada, mas de forma ainda mais dura", escreveu o presidente norte-americano.

As declarações foram publicadas poucas horas depois de o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, ter destacado os "grandes progressos" alcançados nas últimas horas nas negociações preliminares de paz entre Washington e Teerão, que decorrem este domingo na Suíça.

Trump referia-se ao Hezbollah, movimento xiita apoiado pelo Irão que se juntou ao conflito no Médio Oriente através de ataques contra Israel. Os confrontos entre as duas partes intensificaram-se nos últimos dias, alimentando receios de que possam comprometer os esforços diplomáticos em curso entre os Estados Unidos e o Irão.

Entretanto, ataques israelitas no sul do Líbano provocaram pelo menos 16 mortos no sábado, segundo as autoridades locais, apesar dos relatos de um cessar-fogo renovado destinado a travar os confrontos persistentes na região.

A agência de proteção civil libanesa informou que as suas equipas transportaram "16 mortos e 12 feridos" para unidades hospitalares no distrito de Nabatieh, acrescentando que as operações de socorro decorriam desde as primeiras horas da manhã.

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