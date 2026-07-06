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“Fui eu quem os convenceu a fazer isso”, afirmou Trump durante uma conferência de imprensa na Sala Oval. “Não achei que tenha sido falta”, disse, acrescentando que a decisão da FIFA foi “realmente brilhante”.

Segundo a Sky News, o Presidente norte-americano, que garante “entender muito de desporto”, criticou a decisão “horrível” do árbitro brasileiro Raphael Claus.

"Esse árbitro é um pouco suspeito. Se você verificar o passado dele, não quero dizer isso porque não gosto de criar polémica, mas é muito suspeito”, disse aos jornalistas na Sala Oval.

De acordo com a Globo, Raphael Claus já recebeu várias acusações de manipular resultados e de atribuir cartões vermelhos irregulares, mas as suspeitas nunca foram confirmadas.

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