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Natália António, perita nomeada à data pelo Conselho Médico-Legal, afirmou que o exercício físico realizado por Casillas teve intensidade suficiente para precipitar a rutura de uma placa aterosclerótica, mas rejeitou que o esforço tenha sido a causa primária do enfarte. “O nível de intensidade é trigger [gatilho], mas não a causa. A causa subjacente é a doença arteriosclerose coronária”, declarou, acrescentando que a rutura “também podia ter ocorrido durante a recuperação”.

Atualmente diretora clínica para a área de Cuidados Hospitalares da Unidade de Saúde Local de Coimbra, a cardiologista explicou que cerca de 10% dos enfartes do miocárdio surgem em contexto de exercício físico, sendo a existência prévia de aterosclerose coronária determinante para o aparecimento do evento. Questionada pela defesa da seguradora, admitiu que, se não tivesse ocorrido naquela manhã, o enfarte poderia ter surgido “no dia anterior, em repouso, mesmo sem exercício físico”.

Segundo a especialista, não é possível estabelecer uma relação temporal imediata entre o esforço e a rutura da placa. “O exercício físico pode agir como trigger, mas pode não ter um efeito instantâneo. Pode acontecer já quando o doente está em recuperação”, afirmou, sublinhando que a maioria dos enfartes ocorre durante períodos de descanso, nomeadamente à noite.

Na primeira sessão do julgamento, realizada a 8 de junho, Casillas relatou ter começado a sentir dores no peito, dificuldade respiratória e cansaço intenso durante um treino do FC Porto, antes de ser transportado para o hospital, onde foi submetido a um cateterismo para desobstrução de uma artéria coronária. Em tribunal, o antigo internacional espanhol afirmou que o enfarte pôs termo à carreira profissional e lhe deixou limitações permanentes. “Não posso correr, consigo uns 20 ou 50 metros. Não dá para mais”, disse.