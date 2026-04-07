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Um caso de abuso e violação da privacidade está a provocar indignação no desporto checo. O treinador Petr Vlachovsky foi condenado por ter gravado secretamente jogadoras da equipa feminina do Slovácko nos balneários, ao longo de quatro anos, num esquema que envolveu pelo menos 15 atletas, incluindo uma menor.

De acordo com uma investigação divulgada pelo The Athletic, os crimes ocorreram entre 2019 e 2023. Vlachovsky recorria a uma câmara de pequenas dimensões escondida numa mochila para captar imagens das jogadoras enquanto se despiram e tomavam banho após os treinos e jogos.

Uma das atletas visadas, Kristyna Janku, descreveu o choque vivido pelas jogadoras quando foram informadas da existência das gravações. Algumas, revelou, “chegaram mesmo a vomitar” ao tomarem consciência do que tinha acontecido. Outras decidiram abandonar o clube, enquanto várias procuraram acompanhamento psicológico.

As jogadoras só tiveram conhecimento do caso em 2023, quando a investigação já estava em curso. Chamadas pelas autoridades, várias vítimas foram confrontadas com as imagens e tiveram de identificar-se nos vídeos recolhidos. Cada uma recebeu posteriormente uma compensação financeira na ordem dos mil euros pelos danos sofridos.

Em maio de 2025, um tribunal condenou o antigo treinador a uma pena de um ano de prisão com execução suspensa e a uma interdição de cinco anos de exercer funções como técnico de futebol na República Checa. No mesmo processo, foi ainda dado como provado que o arguido detinha material relacionado com pornografia infantil no seu computador.

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