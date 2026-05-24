Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As ruas de Torres Vedras ficaram repletas de adeptos a festejar a vitória do Torreense na Taça de Portugal. A grande concentração aconteceu junto à câmara municipal, onde se esperam os jogadores.

Os adeptos em euforia recebem informações da chegada através do sistema de som frente à câmara: por volta das 23h30, o autocarro dos jogadores estava ainda a sair da autoestrada.

A equipa já passou pelo estádio e vai agora juntar à festa na Câmara Municipal de Torres Vedras.

O 24notícias sabe que a Proteção Civil está a tentar fechar algumas ruas, devido ao fluxo de pessoas no local. A Polícia de Segurança Pública foi também destacada para acompanhar os festejos em Torres Vedras.

A final da Taça de Portugal disputou-se esta tarde entre o Sporting Clube de Portugal e o Sport Clube União Torreense, no Jamor.

Zohi, do Torrense, inaugurou o marcador antes dos quatro minutos de jogo e Suárez empatou pelo Sporting na segunda parte, permanecendo o jogo a 1-1 até aos 90 minutos.

Na segunda parte do prolongamento, Stopira marcou penálti em favor do Torreense e conduziu assim a equipa de Torres Vedras à vitória da Taça de Portugal, por 2-1.

O Sporting fica assim sem títulos esta época e o Torreense faz história: vence a Taça pela primeira vez e é a primeira vitória de uma equipa da 2.ª divisão. No próximo ano, apura-se diretamente para a Liga Europa.

Veja o momento da entrega da Taça:

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.