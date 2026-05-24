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Zohi, do Torrense, inaugurou o marcador antes dos quatro minutos de jogo e Suárez empatou pelo Sporting na segunda parte, permanecendo o jogo a 1-1 até aos 90 minutos.

Na segunda parte do prolongamento, Stopira marcou penálti em favor do Torreense e conduziu assim a equipa de Torres Vedras à vitória da Taça de Portugal, por 2-1.

O Sporting fica assim sem títulos esta época e o Torreense faz história ao vencer a Taça pela primeira vez.

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