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A partida realiza-se poucos dias após um momento histórico para o emblema de Torres Vedras, que no domingo conquistou, pela primeira vez, a Taça de Portugal, ao vencer o Sporting por 2-1, após prolongamento, na final disputada no Jamor.

Orientado por Luís Tralhão, o Torreense tornou-se o primeiro clube oriundo da II Liga a conquistar a Taça de Portugal em 86 edições da prova. O feito garantiu também a qualificação direta para a Liga Europa da próxima temporada, coroando uma época memorável para o clube, que terminou a II Liga 2025/26 no terceiro lugar.

Depois de uma semana marcada pela euforia, o Torreense procura agora prolongar o momento histórico com o regresso à I Liga, 34 anos depois da última presença no principal escalão, em 1991/92.

Do outro lado estará um Casa Pia pressionado pela necessidade de assegurar a permanência. A equipa lisboeta terminou a I Liga no 16.º e antepenúltimo lugar e tenta evitar a descida, depois de quatro temporadas consecutivas entre os principais, nas quais registou dois nonos lugares e um 10.º posto, antes de uma época mais difícil.

O encontro tem ainda um significado especial para os ‘gansos’, ao marcar o final da carreira do defesa-central José Fonte, de 42 anos. Campeão europeu por Portugal em 2016 e vencedor da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, o jogador prepara-se para disputar o último jogo como profissional.

A partida será arbitrada por Fábio Veríssimo, da associação de Leiria, num duelo que promete fortes emoções e decidirá quem estará na I Liga na época 2026/27.

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