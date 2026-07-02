Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A cerca de duas horas do início do encontro, já são vários os adeptos da seleção nacional que fazem caminho para o BMO Field, estádio localizado em Toronto, no Canadá, uma cidade que acolhe grande parte dos lusodescendentes e portugueses neste país.

Portugal chega à fase a eliminar depois de terminar o Grupo K no segundo lugar, com cinco pontos, fruto dos empates frente à República Democrática do Congo (1-1) e à Colômbia (0-0) e da goleada ao Uzbequistão (5-0). Já a Croácia foi segunda classificada do Grupo L, depois de uma derrota inicial com a Inglaterra (4-2) e de vitórias sobre o Panamá (1-0) e o Gana (2-1), numa seleção orientada por Carlos Queiroz.

Caso elimine a Croácia, vice-campeã mundial em 2018 e terceira classificada em 2022, Portugal defrontará nos oitavos de final a Espanha ou a Áustria, seleções que também se encontram hoje. O Mundial2026, o primeiro com 48 seleções, decorre até 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.