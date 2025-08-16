Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Nos dias 19 e 20 de agosto, o Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, em Matosinhos, recebe o Fly-By da The Ocean Race Europe. O Fly-by é uma paragem que representa metade dos pontos da etapa que se inicia em Portsmouth (Reino Unido) e que termina em Cartagena (Espanha). A entrada é gratuita e para toda a família, segundo divulgado no comunicado enviado às redações.

Em competição, destaca-se a portuguesa Mariana Lobato, na equipa francesa Paprec Arkéa, liderada pelo skipper Yoann Richomme. Mariana Lobato, juntamente com Rita Gonçalves e Diana Neves, representou Portugal nos Jogos Olímpicos de Londres 2012 e foi vencedora da primeira edição do The Ocean Race Europe, em 2021.

A disputar a prova estão sete equipas mistas, de seis nacionalidades, de acordo com nota à imprensa, considerados "os mais reputados velejadores do mundo".

O evento conta com seis vencedores das edições passadas. Uma das figuras que vai passar por Matosinhos é Franck Cammas, uma "lenda viva da vela", nomeado velejador da década em França e um dos vencedores da Ocean Race em 2011-2012. Outro dos nomes sonantes é Carolijn Brouwer, que tem uma carreira com mais de duas décadas e participou em algumas edições da Ocean Race com equipas exclusivamente femininas.

Após a chegada a Matosinhos, as equipas têm três horas para retomar a etapa para a segunda fase do percurso até Espanha.

De acordo com a nota enviada à imprensa, Matosinhos foi a cidade escolhida pela sua ligação ao mar, "à inovação e à promoção da sustentabilidade".

A largada começou no dia 10 de agosto em Kiel, Alemanha, com uma primeira etapa de 840 milhas náuticas até Portsmouth, Inglaterra. A segunda etapa segue para Cartagena, Espanha, com cerca de 1,400 milhas náuticas, que inclui o "fly-by" em Matosinhos.

Para além da competição, outras atividades também podem ser apreciadas, a partir das 18h00 do dia 19 de agosto. Desde o Fun Park, com roda gigante, insufláveis e outros divertimentos; a Street Food, com propostas gastronómicas locais, que incluem provas de vinhos do Douro e Minho e um Pavilhão da Ciência, com exposições e experiências focadas no oceano.

O recinto vai também ser animado por um DJ Set. De acordo com a nota de imprensa, o grande destaque vai para o espetáculo multimédia "Giants of the Ocean", uma projeção mapping (técnica que utiliza projeções de vídeo e imagens em superfícies não convencionais) que "promete transformar o edifício do Terminal de Cruzeiros num farol dedicado aos oceanos".