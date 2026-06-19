Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A edição de 2027 da Maratona de Londres terá um formato inédito. A prova, uma das mais importantes do mundo, será disputada durante dois dias, sábado, 24 de abril, e domingo, 25 de abril, numa mudança criada para responder à crescente procura por lugares na corrida.

O novo modelo, batizado de “The Double”, permitirá que um número recorde de participantes complete a distância da maratona. Ao todo, são esperados cerca de 100 mil corredores, o que representa um aumento de aproximadamente 40 mil atletas face ao formato habitual.

Em comunicado, a organização explicou que a alteração pretende dar resposta ao interesse crescente pela prova, depois de 1,33 milhões de pessoas terem tentado garantir um lugar para a edição seguinte através do sorteio de inscrições.

“A prova dupla cria mais oportunidades do que nunca para fazer parte da Maratona de Londres”, afirmou a organização, destacando que a mudança permitirá acolher mais participantes sem deixar de manter a dimensão internacional do evento.

A competição de elite também terá alterações: os atletas de topo masculinos e femininos correrão em dias diferentes. A organização ainda não revelou qual das categorias competirá no sábado e qual ficará reservada para domingo.

A Maratona de Londres tem vindo a bater recordes de participação. Na edição mais recente, realizada a 26 de abril, 59.830 corredores terminaram a prova, tornando-a na maior maratona do mundo em número de finalistas.

Na mesma edição, o queniano Sabastian Sawe estabeleceu um novo recorde mundial da distância, ao completar a prova em 1:59:30.