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Portugal pode ter descoberto mais uma pérola para o futuro. Mezian Soares Mesloub tem apenas 16 anos, mas já joga na equipa principal do Lens, estreou-se na Liga dos Campeões e começa a despertar a atenção do futebol europeu. Na estreia na competição, frente ao Slavia Praga, entrou na segunda parte e assistiu Florian Thauvin para o empate do Lens, que acabaria por vencer por 3-2.

O detalhe que interessa particularmente a Portugal é simples: Mezian é internacional português nos escalões jovens. Tem nacionalidade portuguesa através da mãe e já representou os sub-16 e os sub-17 da Seleção. A UEFA também regista Portugal como a sua seleção.

Nascido em Martigues, França, a 8 de novembro de 2009, o jovem cresceu no futebol francês, mas tem uma ligação familiar forte a Portugal. Do outro lado da família está a Argélia: o pai, Walid Mesloub, foi internacional argelino e antigo capitão do Lens, clube onde o filho está a construir a carreira.

É precisamente essa origem familiar que coloca Mezian perante uma escolha que poderá ganhar importância nos próximos anos. França, Portugal e Argélia podem, em teoria, contar com o jogador na seleção principal. Por agora, porém, a escolha de Mezian tem sido Portugal.

A estreia de Mezian no futebol profissional aconteceu em maio, diante do Nantes. Tinha 16 anos quando entrou em campo e precisou de apenas cinco segundos para marcar o golo que deu a vitória ao Lens por 1-0.

O momento teve um significado especial: o golo ajudou o Lens a garantir o regresso à Liga dos Campeões e tornou Mezian no jogador que mais rapidamente marcou depois de sair do banco num jogo da Ligue 1 desde que existem os registos da Opta, em 2006.

A estreia europeia confirmou que aquele momento não tinha sido apenas uma noite de inspiração. Frente ao Slavia Praga, Mezian entrou aos 61 minutos e, já nos descontos, colocou a bola na cabeça de Thauvin para o 2-2. Pouco depois, o Lens completou a reviravolta.

Com 16 anos e 306 dias, tornou-se um dos jogadores mais jovens de sempre a atuar por um clube francês na Champions. E entrou num grupo ainda mais restrito: é, juntamente com Lamine Yamal, um dos jogadores que deram uma assistência na competição antes de completarem 17 anos.

Mezian joga sobretudo como médio ofensivo, embora possa aparecer em zonas mais adiantadas. Tem cerca de 1,80 metros, é canhoto e destaca-se pela qualidade técnica, capacidade para transportar a bola e vontade de assumir o jogo.

A personalidade também parece ser uma das suas características mais marcantes. O treinador do Lens, Dino Toppmöller, destacou precisamente esse aspeto depois da estreia europeia: "Tem um carácter incrível. Que personalidade! Assume que quer ter a bola nos pés. Tenho muita confiança nele e sabia que podia ser decisivo."

A comparação com Lamine Yamal surgiu naturalmente depois da estreia na Champions. Os dois são canhotos, podem atuar pelo lado direito e têm capacidade para desequilibrar no um contra um. Mas, para já, Mezian está apenas a começar a construir o próprio caminho.

A Federação Portuguesa de Futebol identificou o jogador muito cedo. Mezian estreou-se pelas seleções jovens portuguesas em 2025 e rapidamente passou dos sub-16 para os sub-17. Pelo Lens, continuou a evolução até chegar à equipa principal.

O seu potencial também não passou despercebido aos clubes. O Benfica tentou contratar o jovem antes de este assinar o primeiro contrato profissional com o Lens, enquanto o PSV Eindhoven também demonstrou interesse. Mezian acabou por optar pela continuidade no clube onde se formou.

A decisão permitiu-lhe manter um percurso de crescimento num ambiente que conhece desde criança. Chegou ao Lens em 2018, depois de ter passado pelo FC Plœmeur e pela formação do Lorient. Sete anos depois, já estava a marcar na Ligue 1 e, agora, a assistir na Liga dos Campeões.

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