Os leões venceram em casa com um golo de penalidade de L. Suárez aos 62 minutos. O colombiano marcou rasteiro, de pé direito, fazendo o primeiro e único golo da noite em Alvalade.

Assim, os leões vão em vantagem para a segunda mão da meia-final da Taça de Portugal.

