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Já é conhecido o onze inicial dos leões: Rui Silva, Vagiannidis, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo, Hjulmand, Morita, Geny Catamo, Trincão, Pedro Gonçalves e Luis Suárez.

No Jamor, o ambiente é de festa, conforme divulgado nas redes sociais do Sporting.

Também já foram divulgados os jogadores do Sport Clube União Torreense: Lucas Paes, David Bruno, Diadie, Stopira, Javi Vásquez, Liberato, Costinha, Léo Azevedo, Luis Quintero, Dany Jean e Zohi.

No Facebook, o clube de Torres Vedras partilhou fotografias do estádio ainda vazio e alguns detalhes do balneário.

As duas equipas defrontam-se no Jamor às 17h15.

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