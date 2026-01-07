Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Após dois dias de competição, tanto Sporting CP como o SL Benfica não conseguiram ultrapassar os seus adversários para disputarem a edição de 2025/2026 da Taça de Liga Allianz CUP. Assim, a final será entre Vitória SC e SC Braga.

A partida, agendada para 10 de janeiro, sábado, pelas 20h (-1h, Açores) no Estádio Municipal de Leiria, terá os bilhetes à venda a partir do dia de amanhã, a partir das 10h, na bilheteira online, com os clubes finalistas a iniciarem também a venda das respetivas quotas de bilhetes. "Todos os bilhetes manter-se-ão digitais e com preços a partir de 20 euros", explica a Liga Portugal em comunicado.

A Liga Portugal também relembra que "no seguimento da parceria com o Continente, estarão igualmente disponíveis ingressos com desconto de 50 por cento em Cartão Continente, exclusivamente via app Continente".

