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O jogo, marcado para as 14h00 do próximo domingo, estava previsto entre o Sporting Clube Farense - Algarve Futebol, SAD e o Grupo Desportivo de Chaves – Futebol, SAD, mas foi adiado por comum acordo entre as duas sociedades desportivas.

De acordo com a Liga Portugal, a decisão deve-se a um surto viral clinicamente comprovado no plantel do Farense.

O encontro foi reagendado para 4 de outubro de 2026, às 11h00, com transmissão televisiva através da Sport TV.

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