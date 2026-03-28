O Autódromo Internacional do Algarve recebe este fim-de-semana a segunda ronda do Mundial de SBK. Na primeira corrida do fim-de-semana, Miguel Oliveira levou a BMW até ao pódio, conquistando o terceiro lugar, tendo o português arrancado do quarto lugar da grelha.
A corrida teve como vencedor Nicolò Bulega (Ducati), que bateu o companheiro de marca e equipa Iker Lecuona por dois segundos.
No domingo, disputa-se a corrida de superpole e a segunda corrida do fim de semana desta segunda ronda das 12 que compõem a temporada.
