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Miguel Oliveira conquistou mais um pódio em Portimão, novamente com um terceiro lugar na corrida Superpole. Tal como na Corrida 1, foi também Nicolò Bulega (Ducati) a vencer a Superpole, seguido de Iker Lecuona (Ducati)

À Sport TV Portugal, Oliveira afirmou que "as condições estão bastante difíceis hoje. Andámos muito rápido nesta Superpole e o ritmo da tarde também não será muito mais lento".

O resultado deixa o piloto da ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team numa boa posição na grelha de partida para a Corrida 2, onde vai partir da primeira linha para tentar a sua primeira vitória no campeonato onde se estreia em 2026.

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