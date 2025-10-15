Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Grand Sumo Tournament está de regresso a Londres, trazendo consigo desafios logísticos que vão muito além do habitual para o Royal Albert Hall, conta o The Guardian.

Para acomodar os quarenta atletas japoneses, com um peso total de cerca de seis toneladas, foram necessárias adaptações inéditas: novas cadeiras capazes de suportar até 200 quilos, casas de banho reforçadas e uma quantidade de arroz tão significativa que chegou a esgotar os fornecimentos habituais.

O espaço foi completamente transformado para o torneio: um dohyõ, um ringue de sumo, foi construído com uma pilha de argila e terra com cinco metros de largura, coberta por um telhado de madeira de seis toneladas suspenso para o efeito. Embora o Royal Albert Hall tenha recebido ténis, boxe e até concursos de força, nada disso se compara com este evento.

A primeira experiência de sumo no Royal Albert Hall ocorreu em 1991, no contexto de um festival cultural. A ideia de repetir a experiência para os 150 anos do edifício em 2021 foi travada pela pandemia, mas concretiza-se agora.

O sumo raramente sai do Japão. Embora tenham ocorrido alguns combates de exibição em Paris a pedido do antigo presidente francês Jacques Chirac, esta é apenas a segunda vez que um torneio completo de cinco dias é realizado no estrangeiro.

Os atletas, muitos dos quais visitam Inglaterra pela primeira vez, conciliam treinos, sestas de três horas, combates e compromissos mediáticos pela cidade.

