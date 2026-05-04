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A informação foi avançada no canal TaToTake, onde o jornalista revelou que Sudakov terá confidenciado a pessoas próximas que se sente "esgotado" e que deixou de sentir prazer na prática do futebol, uma situação que, a confirmar-se, poderá levantar preocupações no seio do clube encarnado.

"Fizeram-me uma revelação chocante. Sudakov disse ao seu círculo de confiança que está esgotado e cansado do futebol. Disse que já não sente prazer em dedicar-se à causa de toda a sua vida", contou.

Segundo a mesma fonte, o jogador terá manifestado sinais de cansaço mental associados às exigências do futebol de alto rendimento e à pressão competitiva. Nos últimos jogos, o internacional ucraniano, recorde-se, não tem sido opção regular, tendo permanecido no banco de suplentes nas quatro partidas mais recentes.

Spivakovsky sublinha que a adaptação do médio ao contexto do Benfica poderá estar a ser mais exigente do que o esperado, referindo a diferença entre o papel de protagonista que tinha no passado e a atual realidade de maior concorrência interna no plantel.

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