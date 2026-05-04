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Numa mensagem publicada nas redes sociais, o internacional ucraniano reconheceu dificuldades recentes, explicando que fazem parte do percurso de qualquer atleta. “Há momentos em que o cansaço físico e emocional aparece, mas isso não significa que deixei de amar o futebol ou que pense em parar”, escreveu, sublinhando estar empenhado em recuperar a confiança e o prazer em jogar.

O jogador reforçou ainda que continua a trabalhar diariamente para voltar ao seu melhor nível, agradecendo o apoio dos adeptos numa fase em que tem tido menos espaço na equipa.

Também o empresário de Sudakov saiu em defesa do atleta, garantindo que o médio está totalmente focado no clube encarnado. Vadym Sgablii assegurou que o jogador mantém uma postura profissional exemplar e não perdeu a ambição. “Está concentrado no Benfica, trabalha com intensidade e quer conquistar o seu lugar. As notícias sobre falta de motivação não correspondem à verdade”, afirmou.

As reações surgem depois de declarações do jornalista ucraniano Mykhailo Spivakovsky, que apontavam para um eventual esgotamento psicológico do jogador. Sudakov, contratado no último mercado de verão, vive atualmente uma fase de menor utilização, mas deixa claro que encara o momento como mais um desafio na carreira.