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Os leões inauguraram o marcador aos 34 minutos por com golos de Gonçalo Inácio. Seguiram-se golos de Pedro Gonçalves, Luis Suárez, Maxi Araújo e Rafael Nel.

A equipa treinada por Rui Borges vai agora defrontar os ingleses do Arsenal, que eliminaram o Bayern Leverkusen nos oitavos-de-final.

Após o empate 1-1 na primeira mão, na Alemanha, os londrinos bateram os germânicos com golos de Eberechi Eze, aos 36 minutos, e Declan Rice, aos 63, para assegurarem a terceira presença consecutiva nos 'quartos' da 'Champions' e a décima em termos globais, sendo que a primeira, em 1971/72, foi alcançada ainda na Taça dos Campeões Europeus.

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