Apesar do triunfo, quem abriu o marcador foram os visitantes, com Gustavo Klismahn a colocar o Santa Clara na frente logo aos 3 minutos, surpreendendo os leões. O Sporting reagiu e virou o resultado ainda antes do intervalo com golos de Pedro Gonçalves (22’, de penálti), Daniel Bragança (39’) e Francisco Trincão (42’), colocando o marcador em 3-1 ao intervalo.
Na segunda parte, o Santa Clara ainda reduziu com um golo de Gonçalo Paciência (89’), mas já nos descontos Rafael fechou a contagem para 4-2, confirmando o triunfo da equipa de Rui Borges.
O resultado reforça a boa forma do Sporting na perseguição ao topo da tabela, mantendo-se entre os candidatos ao título, enquanto o Santa Clara continua a sua luta por pontos na primeira metade da tabela.
Comentários