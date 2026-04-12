Num duelo disputado no Estádio José Gomes, a única diferença no marcador surgiu aos 59 minutos, quando Daniel Bragança marcou o golo solitário que valeu os três pontos aos leões.

Com este triunfo, o Sporting soma 71 pontos, ficando apenas a dois do líder FC Porto, que ainda não jogou na 29.ª ronda e pode ampliar a vantagem neste domingo. Os leões também têm um jogo a menos em relação aos dragões, mantendo a pressão na luta pelo título nacional.

A formação orientada por Rui Borges assumiu o controlo do jogo e procurou criar perigo constante, mesmo perante uma equipa da Amadora que lutou até ao fim para segurar o empate no seu reduto.

A vitória também surge antes de um desafio europeu importante para os leões: na quarta-feira, o Sporting defronta o Arsenal para a segunda mão dos quartos de final da UEFA Champions League, procurando ultrapassar o desaire por 1-0 sofrido na primeira mão.

Do lado do Estrela da Amadora, a equipa continua a lutar por pontos que garantam a permanência na I Liga, mantendo-se entre os lugares mais baixos da tabela.

O Sporting volta a entrar em campo já no próximo meio-semana, enquanto o Estrela prepara-se para um encontro crucial fora com o Arouca na próxima jornada.