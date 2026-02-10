Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Na sequência dos lamentáveis incidentes verificados por ocasião do jogo de ontem, a Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que vai apresentar uma participação disciplinar ao Conselho de Disciplina da FPF contra o F. C. Porto", refere o clube lisboeta em comunicado publicado esta terça-feira.

Para o clube de Alvalade, "o que devia ser um dos melhores espetáculos desportivos da presente época desportiva transformou-se, de forma lamentável, mas não surpreendente, numa viagem a um tempo que o atual F. C. Porto - certamente por lapso - não abdica e faz questão de perpetuar".

Segundo os 'leões', o que aconteceu no Dragão foi "uma demonstração plena de que o passado nunca está morto, nem sequer é passado. Condicionamento da arbitragem, balneários sugestivamente decorados, percursos de acesso aos balneários alterados (propiciando o contacto do staff com os adeptos do F. C. Porto), climatização manipulada, bancadas condicionadas com tarjas e colunas de som, e até apanha-bolas maniatados para esconder as bolas do jogo e retirar as toalhas do guarda-redes do Sporting CP", foram algumas das ações denunciadas no comunicado.

"Quanto à propalada lufada de ar fresco, nem no ar condicionado. Trata-se, isso sim, do resultado de uma estratégia premeditada e há muito implementada, sempre com o mesmo ator principal, com impacto direto na verdade desportiva, na credibilidade das competições e na valorização do futebol, que sai, uma vez mais, seriamente prejudicado, naquele que é mais um episódio negro do futebol português", sublinham.

